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Путин вынес последнее русское предупреждение Западу на фоне событий на Украине

Путин вынес последнее русское предупреждение Западу на фоне событий на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин неспроста, комментируя ситуацию на международной арене, заявил, что Россия еще даже и не начала действовать всерьез по вопросам решения украинского кризиса.

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