Путин вынес последнее русское предупреждение Западу на фоне событий на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин неспроста, комментируя ситуацию на международной арене, заявил, что Россия еще даже и не начала действовать всерьез по вопросам решения украинского кризиса.
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