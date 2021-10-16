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Никарагуа получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Никарагуа получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» прибыла в Никарагуа 15 октября, сообщает пресс-служба посольства России в Манагуа.

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