mkset

210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • liliya murano
    Давно пора Так бы по всей России ,начиная с МосквыВ Уфе утвердили п...
  • Silver Kont
    Хари-то органы правопорядка запечатлели?  Ну, посмотрим , что будет с дебилами потом... Увольнение с работы, отчислен...Жители Уфы вышли ...
  • Валентина Литвяк
    Вечная память нашим ребятам положившими жизнь за Отечество. Родным  Станислава соболезнование и низкий поклон за дост...В Татарстане сооб...

Кабмин России опубликовал перечень недружественных государств

Кабмин России опубликовал перечень недружественных государств

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, компаний и граждан недружественные действия, внесли Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх