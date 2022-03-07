Кабмин России опубликовал перечень недружественных государств

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, компаний и граждан недружественные действия, внесли Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.