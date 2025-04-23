На имущество Чубайса хотят наложить арест

Общая сумма компенсации убытков корпорации “Роснано” составляет более 5,6 млрд руб. В Москве судебными приставами заведено исполнительное производство с требованием наложить арест на имущества Анатолия Чубайса.
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