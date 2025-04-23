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На имущество Чубайса хотят наложить арест

На имущество Чубайса хотят наложить арест

Общая сумма компенсации убытков корпорации “Роснано” составляет более 5,6 млрд руб.  В Москве судебными приставами заведено исполнительное производство с требованием наложить арест на имущества Анатолия Чубайса.

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