Mercedes и BYD готовят огромный хэтчбек Denza Z9 GT

Mercedes и BYD готовят огромный хэтчбек Denza Z9 GTКитайский бренд Denza, изначально созданный компаниями BYD и Mercedes-Benz (немецкой стороне сейчас принадлежит 10% акций), имеет в гамме три разные модели.
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