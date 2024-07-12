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Будущее человечества не будет таким электрифицированным, как принято думать

Будущее человечества не будет таким электрифицированным, как принято думать

Некоторые автопроизводители выбирают альтернативный способ достижения экологической цели за счет повышения топливной экономичности и других технологических достижений в области двигателей внутреннего сгорания, уходя от идеи тотальной электрификации.

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