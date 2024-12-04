Трамп потребовал закрыть дело о подлоге, сославшись на помилование Байдена

Адвокаты избранного президента США Дональда Трампа напомнили об указе президента Джо Байдена о помиловании сына Хантера в ходатайстве о прекращении дела, связанного с обвинениями в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, которые касаются выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.