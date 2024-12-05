Володин: Макрон довёл некогда процветающую Францию до глубокого кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог удержать власть и довёл «некогда процветающую страну» до состояния глубокого политического и экономического кризиса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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