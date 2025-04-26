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OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ входит в стадию полуфиналов — первые матчи пройдут 27 и 28 апреля

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ входит в стадию полуфиналов — первые матчи пройдут 27 и 28 апреля

В плей-офф OLIMPBET Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) настала пора полуфиналов — в заветную четверку команд, которые продолжат борьбу за Кубок Петрова, вошли «Динамо Санкт-Петербург», «Торпедо-Горький», «Химик» и «Югра».

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