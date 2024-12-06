МИД РФ может расширить перечень стран для электронной визы

Планируется, что в этот список будут включены более 10 государств. Какие именно не уточняется.Министерство иностранных дел Российской Федерации может расширить перечень стран, граждане которых смогут въезжать в Россию по электронной визе.
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