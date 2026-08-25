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Морозов о КХЛ: «Регулярка – не фильм с затянутой концовкой, все бились за места. Мы поменяли формат плей-офф, он будет интереснее и справедливее»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о регулярном чемпионате лиги и о новом формате плей-офф. – За последние несколько лет плотность в турнирной таблице первого этапа очень сильно выросла.

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