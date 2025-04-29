Вакцины нет? Чем могут заразить самые обычные комары

Комары в России выступают потенциальным источником трех опасных болезней. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН и директор института Медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им.
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