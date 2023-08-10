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Вольфович прокомментировал ситуацию на западных границах Беларуси

Вольфович прокомментировал ситуацию на западных границах Беларуси

Пока аграрии Беларуси ведут битву за урожай, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, западные соседи страны продолжают под надуманными предлогами наращивать мероприятия по милитаризации Польши и стран Балтии.

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