Каблуки и розовая помада: вышедшая в свет 90-летняя Джоан Коллинз произвела фурор

Артистка выглядит намного моложе своих лет Джоан Коллинз Globallookpress.com/Cover Images Легендарная британская актриса Джоан Коллинз вместе со своим пятым мужем Перси Гибсоном посетили обед Prince`s Trast в Беверли-Хиллз, посвященный сотрудничеству звезды с благотворительной организацией, основанной нынешним королем Великобритании Карлом III (Чарльзом) в 1970-х годах.
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