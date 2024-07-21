Рособрнадзор: мигранты должны обучать своих детей русскому языку до приезда в Россию

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками.