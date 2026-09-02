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Царьград

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Роснедра предрекли лидерство России в добыче золота на 30 лет

Роснедра предрекли лидерство России в добыче золота на 30 лет

Заместитель главы Роснедр Асламбек Гермаханов заявил на Восточном экономическом форуме, что запасы золота в России позволяют стране оставаться мировым лидером в этом секторе на протяжении 30 лет.

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