Протестующие в Тбилиси перекрыли дорогу до площади Героев

Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии, которые ранее направились к площади Героев, уже обустраиваются там на баррикадах, показал 2 мая с места событий корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
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