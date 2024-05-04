Как будет ходить общественный транспорт в Кишиневе 4, 5 и 6 мая

Для обеспечения жителей Кишинева общественным транспортом на Пасху Главное управление городской мобильности совместно с МП «Городской автобусный парк» и МП «Управление электротранспорта» организует деятельность общественного транспорта 4, 5 и 6 мая следующим образом: 4 мая режим работы троллейбусных маршрутов №2, 8, 10, 12, 22 и 25 и автобусных маршрутов №5 и №26 будет продлен до 01:00 05.