Арбитр не дал пенальти в пользу «Зенита» - мнение экс-судьи ФИФА

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что не понимает, почему главный арбитр матча 7‑го тура Альфа‑Банк РПЛ «Зенит» - ЦСКА Андрей Прокопов (на фото) не назначил пенальти в ворота армейцев в концовке игры.