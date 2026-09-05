Арбитр не дал пенальти в пользу «Зенита» - мнение экс-судьи ФИФА

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что не понимает, почему главный арбитр матча 7‑го тура Альфа‑Банк РПЛ «Зенит» - ЦСКА Андрей Прокопов (на фото) не назначил пенальти в ворота армейцев в концовке игры.
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