Россияне Василевский, Панарин и Сорокин вошли в число вызванных на Матч звезд НХЛ

Сразу трех российских хоккеистов вызвали на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) . Это вратарь команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.