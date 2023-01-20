Журнал «Профиль»

13 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В В
    Остаётся одно. Только вместе с изгнанием Казаковой и ей подобных можно исключить эту русофобскую отраву для наших детей.В Госдуме опровер...
  • Владимир Елкин
    И Казакова туда же! Сколько же антипатриотов во власти! Пока всю эту мразь из власти не вышвырнут - Победа будет затр...В Госдуме опровер...
  • Нинель Тенорио
    А шо так ?????Чехия отказалась ...

Россияне Василевский, Панарин и Сорокин вошли в число вызванных на Матч звезд НХЛ

Россияне Василевский, Панарин и Сорокин вошли в число вызванных на Матч звезд НХЛ

Сразу трех российских хоккеистов вызвали на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) . Это вратарь команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх