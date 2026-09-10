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Орелtimes

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13 вражеских БПЛА совершили налёт на Орловскую область

13 вражеских БПЛА совершили налёт на Орловскую область

Система ПВО разгромила 13 украинских беспилотников, залетевших на Орловщину. Об этом сообщил губернатор Клычков.

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