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Газета.ру

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Набиуллина: ЦБ содержательно не обсуждал снижение ключевой ставки 11 сентября

Набиуллина: ЦБ содержательно не обсуждал снижение ключевой ставки 11 сентября

Центробанк не рассматривал снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров, когда ее спросили, какие варианты по ставке рассматривались.

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