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Приметы и поверья на 14 мая 2024 года: почему на Еремея Запашника нельзя было давать взаймы даже хлеба

Приметы и поверья на 14 мая 2024 года: почему на Еремея Запашника нельзя было давать взаймы даже хлеба

Приметы и поверья на 14 мая 2024 года: почему на Еремея Запашника нельзя было давать взаймы даже хлеба Анна РедькоУникальное переформулирование: В день 14 мая 2024 года, согласно старинным погодным приметам и бытовым поверьям славян, отмечается праздник Еремея Запашника по народному календарю.

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