Politico, США. "Совершенно неуместное поведение": Париж пригласил Москву на "День Д"

Natalija Osminina

"мы можем вести себя с Путиным жестко" - черви вознамерились вести себя жестко с человеком???)) Черви опасны, когда они внутри человека. Вот тогда 5-ая колонна червей может разрушить изнутри государство. А когда мелкие нацистские червячки возомнили о себе, что они правят миром - это просто смешно... Самая коллониальная страна Франция, теряющая только сейчас свои африканские колонии, страна, сдавшаяся Гитлеру через 1 месяц и 12 дней, страна, нацистский батальон которой "Шарлемань" до последнего защищал Рейхстаг, страна, которая значится в числе победителей Второй Мировой только доброй волей Сталина- смеет раскрывать рот. Эти нацистские твари до сих пор не поняли, что их мир рушится, что их час пробил. И все они обречены.