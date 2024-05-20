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Politico, США. "Совершенно неуместное поведение": Париж пригласил Москву на "День Д"

Politico, США. "Совершенно неуместное поведение": Париж пригласил Москву на "День Д"

Франция решила пригласить представителей России на 80-летие высадки союзников в Нормандии, пишет Politico.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;мы можем вести себя с Путиным жестко&quot; - черви вознамерились вести себя жестко с человеком???)) Черви опасны, когда они внутри человека.  Вот тогда 5-ая колонна червей может разрушить изнутри государство. А когда мелкие нацистские червячки  возомнили о себе, что они правят миром - это просто смешно...  Самая коллониальная страна Франция, теряющая только сейчас свои африканские колонии, страна, сдавшаяся  Гитлеру через 1 месяц и 12 дней, страна, нацистский батальон которой &quot;Шарлемань&quot; до последнего защищал Рейхстаг, страна, которая значится в числе победителей Второй Мировой только   доброй волей  Сталина- смеет раскрывать рот.   Эти нацистские твари до сих пор не поняли, что их мир рушится, что их час пробил. И все они обречены.
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4 час.
А Кудасов
Франции ли праздновать этот праздник? Праздновала бы дни, когда как последняя проститутка легла под Гитлера и фашистов: несмываемое пятно позора, а ей хоть бы хны. &quot;Победительница&quot; позорная!
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3 час.
Балу -
А чего там делать представителям России?... Слушать и смотреть, как три основных нетрадиционала в половых отношениях вылизывают друг другу анальные сфинктеры и при этом не забывают массировать четвертого участника... который не очень удачно проявил себя на той &quot;дружеской&quot; встрече 80 лет назад... Моё мнение - нечего нашим там делать среди всех этих ... трансгендеров мировой политики...
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2 час.

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