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Издание Avia.pro: российские военные атакуют «Талибан» в случае угрозы для Таджикистана со стороны боевиков

Издание Avia.pro: российские военные атакуют «Талибан» в случае угрозы для Таджикистана со стороны боевиков

Российские военные атакуют «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в случае угрозы со стороны боевиков для Таджикистана, который является союзником Москвы по ОДКБ.

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