Проходящий по территории России туристический поезд запустили в Китае

Экскурсионный поезд «Чанлюйхао» будет курсировать по территории Китая и РФ, связывая их. Первый рейс уже состоялся, его торжественно презентовали 8 августа в Хуньчуне – городе на северо-востоке Поднебесной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии