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Проходящий по территории России туристический поезд запустили в Китае

Проходящий по территории России туристический поезд запустили в Китае

Экскурсионный поезд «Чанлюйхао» будет курсировать по территории Китая и РФ, связывая их. Первый рейс уже состоялся, его торжественно презентовали 8 августа в Хуньчуне – городе на северо-востоке Поднебесной.

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