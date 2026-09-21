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Царьград

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Ирина Олифер похудела на 36 кг и обрела новые привычки ухода

Ирина Олифер похудела на 36 кг и обрела новые привычки ухода

Певица Ирина Олифер похудела на 36 кг и делится секретами ухода за собой. Известная артистка рассказала о новых ритуалах красоты, выборе одежды и заботе о себе, а также о своих предпочтениях в используемых бьюти-гаджетах.

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