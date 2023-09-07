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«Бояться не надо» – Гурулев раскрыл подробности удара ТЯО по Украине

«Бояться не надо» – Гурулев раскрыл подробности удара ТЯО по Украине

Политнавигатор Тактическое ядерное оружие (ТЯО) является народным достоянием России, и она имеет право его использовать.

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Комментарии
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СК
Сергей К
А что же? Я должен писать то, что мне в голову кто-то подсадил? Нормальный я....   А интересным мне быть незачем.
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44 мин.
Владимир Алтайцев
То  есть, ты себя  считаешь критерием истины, а  те, кому не нравится  твои подлость и невежество, люди  без своего мнения? Так пора тебе  в психушку.
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40 мин.
СК
Сергей К
вот я никого не обзывал. И на истину не претендовал. Высказал лишь собственное мнение. Для меня оно истинное, ибо другого у меня нет. А другие люди могут думать иначе. У тебя все подлые и невежественные, кроме тебя самого? И многих ты в  психушку отправляешь? Или здоровых тут просто нет?
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20 мин.

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