«Бояться не надо» – Гурулев раскрыл подробности удара ТЯО по Украине

А что же? Я должен писать то, что мне в голову кто-то подсадил? Нормальный я.... А интересным мне быть незачем.

То есть, ты себя считаешь критерием истины, а те, кому не нравится твои подлость и невежество, люди без своего мнения? Так пора тебе в психушку.

СК

Сергей К

вот я никого не обзывал. И на истину не претендовал. Высказал лишь собственное мнение. Для меня оно истинное, ибо другого у меня нет. А другие люди могут думать иначе. У тебя все подлые и невежественные, кроме тебя самого? И многих ты в психушку отправляешь? Или здоровых тут просто нет?