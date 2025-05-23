Женщину, которая катала детей на привязанном к машине капоте, лишили водительских прав. Инцидент произошел в марте в селе Астыровка Горьковского района.
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Женщину, которая катала детей на привязанном к машине капоте, лишили водительских прав. Инцидент произошел в марте в селе Астыровка Горьковского района.