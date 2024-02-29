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Добрый Мир

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Армия России протестировала С-500 на способность сбивать гиперзвуковые цели

Армия России протестировала С-500 на способность сбивать гиперзвуковые цели

2 дня назад 229 прочитали Какие результаты были получены в итоге? Фото: Минобороны РФ Вооруженные силы России провели испытания ЗРС С-500 «Прометей», протестировав возможность сбивать с их помощью гиперзвуковые цели.

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