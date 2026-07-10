Итоги за неделю в зоне СВО: главное из брифинга Минобороны 10 июля

С 4 по 10 июля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
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