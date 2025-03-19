В течение недели в нашем саду в честь празднования Международного женского дня 8-е марта прошли музыкальные праздники ´Мамин день´ для воспитанников дошкольных групп с активным участием законных представителей.
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