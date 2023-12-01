Игроки Horizon Forbidden West помогают посадить более полумиллиона деревьев В прошлом...

Игроки Horizon Forbidden West помогают посадить более полумиллиона деревьевВ прошлом году, когда Sony PlayStation рекламировала Horizon Forbidden West, компания обещала, что если вы разблокируете специальный игровой трофей, то не только получите новое блестящее игровое достижение, но и поможете восстановить наш мир, посадив дерево.