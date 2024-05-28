В Москве на 39% вырос спрос на квартиры площадью 61–70 кв. м. Об этом говорится в исследовании бюро BLANK и консалтинговой компании CMWP, которые проанализировали рынок в строящихся проектах Москвы, а также данные о предложениях крупнейших девелоперов Москвы.