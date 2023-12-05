Владимир Путин принял решение амнистировать некоторые категории женщин-заключенных

Глава государства поддержал просьбу главы СПЧ Евы Меркачевой.Владимир Путин во время встречи с членами президентского Совета пор правам человека поддержал предложение амнистировать некоторые категории женщин-заключенных.
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