Переизбыток пластика в организме повышает риск инсультов и смерти

Итальянские исследователи сообщили в среду, что мельчайшие кусочки пластика, попавшие в жировые отложения, выстилающие артерии человека, могут быть связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и смерти.
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