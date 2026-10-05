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Zero Hedge

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Russian Lab Worker's Abrupt Death Sparks Plague Crisis Concerns; Trump Team "Monitoring Outbreak"

Russian Lab Worker's Abrupt Death Sparks Plague Crisis Concerns; Trump Team "Monitoring Outbreak"

Russian Lab Worker's Abrupt Death Sparks Plague Crisis Concerns; Trump Team "Monitoring Outbreak" With wars in Eastern Europe and the Gulf already sending the world down a dangerous trajectory toward worsening instability ahead of the Northern Hemisphere winter (see the global refining crisis), a suspected plague case at a Russian research institute has added a potential public health crisis to that risk landscape.

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