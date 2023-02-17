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Муратбек Касымбай о гран-при «Наше Дело»: «Кабардиев выиграет это гран-при»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай об участии Магомеда Кабардиева в гран-при «Наше Дело»: «Я как раз летел из Тайланда, поэтому посмотреть не удалось, а потом пересматривать, когда интриги нет, не интересно.

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