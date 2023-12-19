Онлайн-семинар по особенностям формирования заявлений с использованием УИН состоится 21 декабря

В связи с обновлением на портале mos.ru форм заявлений на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 21 декабря в 10:00 пройдет обучающий онлайн-семинар для застройщиков с учетом новых особенностей оформления таких запросов.
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