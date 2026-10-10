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Трамп: Не пора ли Украине выбрать себе нового президента

Трамп: Не пора ли Украине выбрать себе нового президента? Трампа попросили прокомментировать его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которого президент США обязал Минфин США временно отменить санкции на российское дизельное топливо.

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