Мироборцы из Европы: Москва предостерегла от размещения контингентов на Украине

Размещение западных миротворческих войск в зоне конфликта на Украине без мандата ООН будет означать их прямое вовлечение в этот конфликт, заявили «Известиям» первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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