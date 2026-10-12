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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Малинин получил награду Fair Play за Олимпиаду-2026, где он поздравил Михаила Шайдорова с победой

Американский фигурист Илья Малинин получил награду на церемонии Fair Play Awards.  Фигурист был удостоен награды за «проявленный спортивный дух» во время личного турнира Олимпийских игр-2026 в Милане.

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