15+ человек, которые готовы изобрести что угодно, лишь бы сэкономить немного деньжат

Почтовый ящик из микроволновки, кашпо из куска шины, автомобильный бампер из обычного полена. Это все не инсталляции художника-авангардиста, а шедевры «мамкиных изобретателей», которые готовы пойти на что угодно, лишь бы не тратить лишние деньги.
Почтовый ящик из микроволновки, кашпо из куска шины, автомобильный бампер из обычного полена. Это все не инсталляции художника-авангардиста, а шедевры «мамкиных изобретателей», которые готовы пойти на что угодно, лишь бы не тратить лишние деньги.
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