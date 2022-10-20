15+ человек, которые готовы изобрести что угодно, лишь бы сэкономить немного деньжат

Почтовый ящик из микроволновки, кашпо из куска шины, автомобильный бампер из обычного полена. Это все не инсталляции художника-авангардиста, а шедевры «мамкиных изобретателей», которые готовы пойти на что угодно, лишь бы не тратить лишние деньги.