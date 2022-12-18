«МЮ» по-прежнему хочет де Йонга, но его вряд ли купят в случае трансфера Беллингема. Есть интерес и к Кудусу из «Аякса»

«МЮ» по-прежнему хочет де Йонга, но его вряд ли купят в случае трансфера Беллингема. Есть интерес и к Кудусу из «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» интересны Френки де Йонг и Мохаммед Кудус. По данным The Telegraph, английский клуб еще не отказался от мысли о трансфере полузащитника «Барселоны».

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