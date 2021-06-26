Федерация Бокса ДНР поздравляет Ольгу Саркисян с днем рожденья

Сегодня удивительная и прекрасная женщина Ольга Саркисян отмечает день рожденья. С днем рождения Ольгу Владимировну поздравляет Федерация Бокса ДНР в лице Почетного Президента Федерации Бокса ДНР, Почетного гражданина города Горловка Армена Саркисяна, салон красоты «Kilian», кафе-клуб «Три Березки» и «Горловская Правда» Уважаемая Ольга Владимировна! В этот день мы все желаем Вам мира, здоровья, неувядающей красоты, долгих лет жизни, креативных идей, их воплощения, удачи во всех начинаниях и исполнения желаний! Пусть окружающие тянутся к Вам и видят в Вас свой идеал! С днем рожденья! Источник фото: салон красоты «Kilian» .