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Яркий метеор попал в кадр на фоне туманности Ящерица

Яркий метеор попал в кадр на фоне туманности Ящерица

NASA продолжает радовать любителей астрономии новыми кадрами. В очередной серии «Астрономической картинки дня» (APOD) появилось изображение, которое привлекло внимание необычным совпадением: яркий метеор засветился прямо на фоне туманности Ящерица.

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