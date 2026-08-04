Яркий метеор попал в кадр на фоне туманности Ящерица

NASA продолжает радовать любителей астрономии новыми кадрами. В очередной серии «Астрономической картинки дня» (APOD) появилось изображение, которое привлекло внимание необычным совпадением: яркий метеор засветился прямо на фоне туманности Ящерица.
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