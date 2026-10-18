Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью The Telegraph, что Украине следует готовиться к отказу от Донбасса и иных территорий, а также пересмотреть планы по вступлению в НАТО.
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