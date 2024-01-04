Qualcomm представила процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 для AR-гарнитур — до 20 % быстрее предше...

Qualcomm представила процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 для AR-гарнитур — до 20 % быстрее предшественникаКомпания Qualcomm представила однокристальную платформу Snapdragon XR2+ Gen 2, предназначенную для устройств расширенной реальности.
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