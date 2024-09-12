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Baza: легкомоторный самолет обстреляли под Мурманском, перепутав его с БПЛА

Baza: легкомоторный самолет обстреляли под Мурманском, перепутав его с БПЛА

В Мурманской области легкомоторный самолет перепутали с беспилотником и обстреляли его, пишет Baza.Telegram-канал утверждает, что два легкоспортивных самолета вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск 11 сентября около 16:30, спустя полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства.

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