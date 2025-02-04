Госдеп США сделал исключения из режима заморозки помощи другим странам

Госдеп США ввел новые масштабные исключения из режима приостановки помощи другим странам. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии